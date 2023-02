Letní příměstské tábory Muzea Karla Zemana

Pro malé i velké dobrodruhy pořádáme letní filmové příměstské tábory! Děti se na týden stanou součástí filmového štábu, proniknou do tajů filmového řemesla i animované tvorby. Tento rok bude hlavním tématem táborů Cesta do pravěku, a tak se děti můžou těšit na dinosaury od A do Z. Přihlášky a další informace najdete na webu Muzea Karla Zemana.