Masked Wolf v Praze

Skladba Astronaut in the Ocean doslova zbourala internet. Hit, díky kterému zná rappera Masked Wolfa celý svět, se během dvou let dostal ze sociálních sítích do rotací rádií a na přední příčky virálních playlistů. Sám vyrůstal na Eminemovi a 50 Centovi, a i když sleduje současné trendy v trapu, dává přednost klasičtější formám hip-hopu s inspirativní energickou flow.

VÍCE INFORMACÍ ZDE