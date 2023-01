O zvědavém slůněti

Výpravné představení pro děti vzniklo podle bajky R. Kiplinga Sloní mládě, což napovídá, že děti kromě slůněte uvidí i další členy jeho africké rodinky - velké loutky sloních rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných. Stanou se svědky dlouhé cesty zvědavého slůněte, které se touží dozvědět, co mívá krokodýl k obědu a navíc se dočkají i ponaučení, což se u bajek stává. V našem ponaučení jsme se od předlohy poněkud odchýlili, na rozdíl od slůněte R. Kiplinga, které na svou zvědavost doplácí, jsou děti v našem představení při závěrečné písničce vybízeny: „Jen se ptej, ať se všechno dozvíš“. Účinkuje: Studio dell´arte Děti do 2 let vstup zdarma.