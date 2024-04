Začátek 9:00 a 10:30

Už to sviští, už to jede! Komedianti se svým kolotočem už jsou zase tady. Přijeli jsme sem k vám z velkých dálek zahrát pohádku O Červené Karkulce. Znáte ji? A chcete ji vidět? Tak se přijďte podívat, protože jsme ji změnili. Tak schválně jak… Představení je vhodné pro všechny nadšence do starých kolotočů, pouličního divadla, dřevěných loutek, živé hudby, naší hitovky a také pro naše obdivovatele kteréhokoliv věku.

Účinkuje: Jaroslav Marčík a Eva Marčíková ml.

Nutná rezervace - Martina Slívková, 241 773 832, 778 482 787, slivkova@kc12.cz