Idea: Puls

Idea píše: „10.2. vydávám své album Puls, které začalo vznikat hned po desce Tempo. S covidem šel album spát, protože nebylo jasno, kdy se budou moci opět uskutečnit koncerty dle mých představ. Jelikož Puls navazuje na Tempo i v rámci projekce, byla pro mě nutnost ho odprezentovat naživo, bez livestreamů apod. Mezitím, co vznikla covidová deska O beatech a lidech, Puls spal. Po jeho probuzení prišly změny v beatech (neprodukoval jsem tentokrát ani jeden), aranžích i vizuálu.

Myslím, že jsme společně s celou partou, co se na desce podílela, udělali kus práce. Již tradičně oslavím desku veřejně ještě před tím, než oficiálně vyjde a kdo byl tehdá v Holešovické Šachtě, ví, o co jde. Kompletní album od začátku do konce, projekce, zvuk a já.“

VÍCE INFORMACÍ ZDE