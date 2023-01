Allison Wheeler Band (USA)

Allison Wheeler je moderní jazzová zpěvačka, pedagožka a skladatelka z kalifornského Monterey (USA). Je všestrannou zpěvačkou se silným zaměřením na improvizaci a láskou pro kreativní výzvu.

Allison zanechala školy výtvarného umění kvůli zájmu o jazz. Nedávno absolvovala s diplomem z jazzových studií na University of Northern Colorado, kde studovala pod Julií Dollison a uznávaným aranžérem a kapelníkem Kerrym Marshem. Minulé jaro získala cenu prestižního časopisu Down Beat za Vysokoškolského vokalistu roku 2018 a v kategorii Absolvent získala tři další ceny (2016, 2017, 2018) jakožto členka Vocal Lab – předního vokálního ansámblu univerzity. Allison měla tu čest vystoupit po boku hvězd jako mj. New York Voices, Aubrey Logan a Vertical Voices na takových akcích jako Monterey Jazz Festival, Greeley Jazz Festival a každoroční Jazz Education Network (JEN) Conference.

V současnosti pobývá v Evropě, kde pracuje jako hudební pedagožka. Tráví čas balancováním své lásky pro výtvarné umění a hudbu a zajímá se o vzájemné ovlivňování těchto dvou forem umění, které jí dávají možnost tvořit, propojovat se a komunikovat s okolím.