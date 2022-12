Prosinec v Kaštanu

7. 12. středa 20:00 KONCERT / 160 Kč Inženýr Vladimír (rockband), Tajné slunce Dva písničkáři, Vladimír Mikulka a Filip Pýcha, tentokrát i se svými kapelami 8. 12. čtvrtek 20:00 KONCERT / 160 Kč Jiří Konvrzek & Petr Dvorský: křest alba Originální písničkář se na mimořádném koncertu zcela výjimečně setká s kontrabasistou Petrem Dvorským, aby se pokusili naživo ukázat náladu ze studia, kde vznikalo nové autorské album SPADLO. 9. 12. pátek 20:00 ADVENT / 200 Kč Vánoční setkávání: David Pomahač, Jakub König, Linda Arbanová, Jiří Imlauf, Tali a Cyril Kaplan. Na jednom pódiu, spolu, ale i sobě navzájem, hudba, projekce, autorské čtení i vyprávění… v jednom velkém celovečerním překvapení a neobvyklé „besídce“... 10. 12. sobota 15:00 ADVENT / Vstup zdarma Buchty a loutky: Andělíček Toníček Co všechno se může stát malému andělíčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška? Musí cestou dávat pozor na dráty vysokého napětí, letadla, a hlavně na čerta! 10. 12. sobota 16:30 ADVENT / Vstup zdarma Adventní koncert Atelieru Kaštan pro rodiče s dětmi 10. 12. sobota 20:00 KONCERT / 160 Kč Jaroslav Hutka Koncert písničkářské legendy. Na Ježíška a moravské balady určitě také dojde. 11. 12. neděle 15:00 ADVENT / Vstup zdarma Duhové divadlo: Vánoční zvonění Příběh nejen s čertem a Mikulášem, ale i vánočními zvyky a vánoční vůní. 11. 12. neděle 16:00 ADVENT / Vstup zdarma Workshop Kateřiny Machové pro malé i velké Vyrobte si vánoční ozdoby a drobné dárečky sami! 11. 12. neděle 19:00 KONCERT / vstupné 150 Kč VU57: Večer k výročí prvního vystoupení The Velvet Underground Zahrají Ondřejova bednička, Underground In The Prague a Iggylou and the Stutz Bearcat Jim Beamers, dojde i na projekci raritních filmů. 12. 12. pondělí 20:00 ADVENT/KONCERT / vstupné 180 Kč Fénix, Ziriab vánoční koncert s podtitulem „V slámě spí“ a world music kapelou jako hostem. 13. 12. úterý 20:00 KONCERT / 160 Kč Bast Vánoční večírek kapely, u jejíhož zrodu stály tři sudičky Gotika, Punk a Grunge, předskokanů Siouxsie and the Banshees v dobách zběsilé jízdy devadesátek. Užijte si únik za hranice každodenní reality. 14. 12. středa 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / Adventní vstup zdarma Sváťovo dividlo: Jak kočička s pejskem slavili Vánoce Tématická loutková pohádka podle Josefa Čapka 14. 12. středa 20:00 KONCERT / 220 Kč Honza Jícha s kapelou Vtipný písničkář opět v Kaštanu – a s předvánočním koncertem. 16. 12. pátek 20:00 KONCERT / 200 Kč Terrible 2s Pohrobci někdejších Živých kvetů s podmanivými písněmi Lucie Piussi a Agnes Lovecké. Pražský křest EP Slovenskooo/Šťastie. 17. 12. sobota 15:00 ADVENT / Vstup zdarma Dřevěné divadlo: Vánoční příběh, aneb cesta do Betléma Loutkami hraný příběh o narození Ježíška, tak jak se v Českých zemích po staletí vypráví. Uvidíme v něm pastýře, anděla, Josefa s Marií, Krále Heroda, Tři Krále a samotného Ježíška. 17. 12. sobota 20:00 KONCERT / vstupné 150 Kč Jan Burian Poslední letošní - a pochopitelně tématická - kulturní ozdravovna 19. 12. pondělí 19:30 ADVENT / vstupné 200 Kč Marka Míková, Terezie Palková, Krystyna Skalická, Sylvie Krobová a Malé zuby Čtyři písničkářky a jedna kapela. Aneb: Cherchez la femme – i o Vánocích! 20. 12. úterý 20:00 KONCERT / vstupné 400 Kč Zapomělsem, Post-hudba Něžná poezie versus surová realita. Zimní nepohádka. 21. 12. středa 20:00 KONCERT / vstupné 200 Kč Klec, Ty tři Rozverný pražský klezmer, a s ním i poprvé v Kaštanu nová formace ex- členů Neočekávaného dýchánku 22. 12. čtvrtek 20:00 KONCERT / vstupné 256/280 Kč Načeva & Zdivočelí koně Vánoční porce souznění zhudebněné poezie a síly hlasu Výstava: 1. 12. – 5. 1. 2023 Bilance dětských prací Atelieru Kaštan Výběr výtvarných děl a ukázka rozličných technik, vzniklých v Atelieru Kaštan v druhém pololetí roku 2022