Springless, Dafy and the Rafters (SK), Střešovická kramle, Zákaz vězdu

Pořádná nálož punku a rocku čeká diváky Kaštanu – scény Unijazzu už v pátek 31. května!

SPRINGLESS

Kytary, skejty, slunce a Kalifornie. Náladu ála NOFX, Adolescents nebo Fidlar lze zažít i v našich zeměpisných šířkách, třeba i díky Springless. Nehrají nijak dlouho, ale neúnavně koncertují a v létě 2023 nahráli a vydali své první EP s názvem Natural Disaster.

DAFY AND THE RAFTERS (SK)

„Růžoví punkeri“ Dafy and the Rafters je bratislavská punk´n´rollová parta, která v roce 2022 oslavila své desáté narozeniny. Sami osobě říkají, že jsou „kapela, která hraje jednoduchou kytarovou hudbu ovlivněnou punkem a lehkým rock and rollem 70.-80. let, jako byli proslulí Ramones nebo The Boys.“ Takže chytlavé riffy a zabijácký chytlavý refrén. Nic víc není potřeba…

STŘEŠOVICKÁ KRAMLE

Střešovická kramle o sobě dala poprvé vědět v Praze začátkem druhé půlky 80. let koncertem na Internátě Švadlenek v Haštalské ulici v Praze. Je vnímána jako otevřené eklektické hudebně – performativní seskupení na pomezí (witch techno – death hardcore – punk) v němž spolupůsobila řada známých hudebních a uměleckých osobností (T. Kotik, V. Magid, V. Skrepl, J. Černický, K. Lavir, Mikatchu, Hrádek, Bugrr, Yahoda, Rafani…) Často performuje na vernisážích, kde spolu s uměním vytváří jakýsi „gesamtkunstwerk“.

ZÁKAZ VĚZDU

Punkrocková banda z města Myslechovice. Kapela vznikla léta páně 2002 (údajně už 2000), koupí Pupkovy kytáry značky Yamaha a Šukáškovou starší bicí soupravou neznámého původu.

Po vydání prvního alba s názvem „10 let tvrdé práce“ (2012) se zvládlo ještě vydat EP „Všechno špatně“(2014) a „Vzhůru do bezvědomí“ (2018).