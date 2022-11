O.J. Žlábek je český zpěvák hrající na foukací harmoniku autentické Chicago Blues. Mladý hudebník, inspirovaný legendami blues, jako je Little Walter, Muddy Waters, Jimmy Reed, BB King & Freddie King, který do svého vystupování dává své celé já a věškerou energii co mu lidi díky své přítomností dají. Měl příležitost nahrávat s Chicago zpěvákem Lorenzo Thompsonem na jeho nedávno vydaném CD I Got Your Back