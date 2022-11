Romantické Vánoce ve Staré Praze

Harp, Soprano, Tenore, Violin, Flute, Organ, Piano





B. Smetana - Vltava / Moldau - výběr

A. Vivaldi - Four seasons - Zima / Winter

A. Stradella - Pieta Signore

A. Vivaldi - Domine Deus - Gloria

A. Corelli - Concerto di Natale - výběr (Christmas Allegro)

A. Adam - Cantique de Noel

J.J. Ryba - Rozmilý Slavíčku (barokní pastorela)

H.I.F. von Biber - Sonata Rosary - Předpověď narození Ježíše / The Anuntiation of The Birth of Jesus

Ch. Gounod - Ave Maria

C. Franck - Panis Angelicus

B.M. Černohorský - Toccata C-Dur

W.A. Mozart Alleluja

České koledy a pastorely / Czech carols and pastorels

F.X. Gruber - Tichá noc, svatá noc / Silent Night, Holy Night