Erika Fečová & Live band + Izzie

Izzie

Zpěvačka, která se věnuje zejména RnB a neo-soulu a začíná pomalu do své tvorby zapojovat i prvky hip hopu. Se svým přítelem a zároveň producentem JX vydali své první EP s názvem To the Pluto and Back a pár dalších singlů. JX mimo jiné spolupracuje s dalšími českými, slovenskými i zahraničními interprety. Začátkem tohoto roku se dali Izzie a JX dohromady s dalšími hudebníky - Josef Mikulka/baskytara, Tomáš Novotný/kytara a Zuzana Lukášová/saxofon a začali společně pracovat na novém albu, které poprvé zazní právě z Jazz Docku.

Erika Fečová & Live band

Erika Fečová je soulová zpěvačka známá zejména z kapely Navigators. Před několika lety vydala své druhé řadové album Go For It, na kterém spolupracovala s hudebníky od Lady Gaga a také s americkým soulovým zpěvákem Frankem McCombem. V repertoáru uslyšíte autorské písně, ale i známé „covery“, které si budete moci zazpívat spolu s celou kapelou. Energický a skvěle zahraný soul a R´n´B s trochou jazzu a funku, to je přesně to, na co se můžete těšit.