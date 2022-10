10 let Krása Quartet

Před deseti lety školní soubor, dnes kvartet spolupracující s Národním divadlem. Desetileté výročí se Krása Quartet rozhodl oslavit koncertem, na kterém zazní Adagio a Fuga Františka X. Richtera, skladba, která kvartet provází nejdéle ze všech. Za doprovodu hostů, kteří soubor podporovali od jejich samotného počátku, zahrají také skladby F. M. Mandelssohna-Bartholdyho a H. Krásy, protože – co by to bylo za koncert Krásy bez Krásy?

Přijďte podpořit mladé hudebníky a popřát jim minimálně dalších šťastných deset let. POŘÁDÁ KRÁSA QUARTER. VSTUPNÉ 200 KČ / STUDENTI, SENIOŘI, ZTP A ZTP/P 100 KČ, VSTUPENKY LZE ZAKOUPIT PŘES GOOUT, 100 MIN