Joe Lovano ft. the Marcin Wasilewski Trio

Joe Lovano je bez přehánění mistr svého oboru, jeden z nejvlivnějších saxofonistů moderního jazzu, který shrnuje odkaz velkých hráčů 50. a 60. let, jako byli Coleman Hawkins, Lester Young, Dexter Gordon či John Coltrane, a zároveň vložil velmi osobitý pohled na saxofonovou hru, improvizaci, kompozici i celkový koncept jazzu na konci 20. a začátku 21. století.

Narodil se v r. 1952 v Clevelandu (Ohio) a jeho otcem byl významný saxofonista tehdejší éry Tony „Big T“ Lovano. Ten jej také učil hře na saxofon a poté J. Lovano studoval na Berklee College of Music. Po dokončení studií začal spolupracovat s Jackem McDuffem, Dr. Lonniem Smithem a před tím, než se přestěhoval do New Yorku, hrál také tři roky v orchestru Woodyho Hermana. V New Yorku začal hrát s bubeníkem Melem Lewisem. Během své kariéry spolupracoval s mnoha dalšími předními hudebníky, mezi které patří Hank Jones, Paul Motian, John Zorn, George Mraz, Charlie Haden, McCoy Tyner nebo John Scofield a mnoho dalších. Jeho manželkou je jazzová zpěvačka Judi Silvano. Tentokrát spojil síly se špičkovým polským pianistou Marcinem Wasilewskim a jeho triem. Můžete se těšit na repertoárový průřez tvorby Joe Lovana a také na některé zbrusu nové skladby ve špičkovém podání elitní jazzové kapely.