Marek Ztracený v Praze

Zpěvák Marek Ztracený ohlašuje koncert na jednom z největších českých fotbalových stadionů s kapacitou až 38 tisíc diváků, na stadionu Slavie v pražském Edenu. Uskuteční se 17. června 2023. Bude to současně jeho poslední veřejný koncert na několik dalších let.

„Je to něco, o čem jsme snili už dlouho, a ta neuvěřitelná cesta od malých sálů, kde stálo dvacet lidí, přes čtyři vyprodané O2 areny a další haly a přes dvě Tour de léto, by měla vyvrcholit právě v pražském Edenu. Doufáme, že tam nebudete chybět a že to pro fanoušky i pro nás bude zážitek, na který nikdy nezapomeneme,“ napsal ke koncertu Ztracený.