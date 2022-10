Říjen v Kaštanu

Program KAŠTAN - scéna UNIJAZZU, říjen 2022

1. 10. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 60 Kč

Divadlo na klice - Indiánka Janka

Pohádka o holčičce, která přiletěla za svým dědečkem náčelníkem Ušušunou, který je ale nemocný. Spolu s koněm Tytypatlou se vypraví do hor hledat jediný lék, který může velkého Ušušunu vyléčit...

1. 10. sobota 20:00 KONCERT / 150 Kč

Fittipaldi Is Dead, Pankrot

Rockový večírek jen občas vystupujících těles, plný překvapení zvukových i jiných.

3. 10. pondělí 20:00 KONCERT / 150 Kč

Jane Jomi B

Trio hudebníků kolem skvělé zpěvačky překvapí svižným rockabilly stylem a vlastní i cover tvorbou.

4. 10. úterý 18:30 PŘEDNÁŠKA / 99 Kč / 130 Kč

Přednáška Ing. Arch. Zdeňka Lukeše: František Zelenka (1904-1944)

Tvorba skvělého architekta a scénografa Osvobozeného divadla, který zahynul v Osvětimi.

5. 10. středa 20:00 KONCERT / 160 Kč

KranK (DE), Nesbitt's Inequality

Nespoutaná energie, alternativní postupy a temné spodní proudy

6. 10. čtvrtek 20:00 KONCERT / 180 Kč / 200 Kč

Žamboši

Trojnásobní folkoví držitelé Ceny Anděl. Odzbrojující lyrika, přemýšlivé texty a skvělé písničkové nápady.

7. 10. pátek 20:00 KONCERT / 150 Kč

Coffee to help a hosté

Svižná rocková parta z Rakovníka, která vznikla krátce před covidovými lockdowny, a protože na nic nečeká, ještě na sklonku minulého roku vydala debutové album.

8. 10. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 60 Kč

Divadlo Krab: Nejvzácnější věc pod Sluncem

Jak to asi dopadne, když se do jedné princezny zamilují hned tři princové? Čas se někdy vleče a jindy zas běží, jak s větrem o závod. Pohádka o království, kouzelných předmětech a hlavně o lásce.

8. 10. sobota 20:00 KONCERT / 250 Kč

Qaraba Ensemble

Lidové písně z pevninského Řecka, Malé Asie, Istanbulu a osmanské palácové tradice, zahrané i na často nezvyklé orientální nástroje.

10. 10. pondělí 18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY / vstup volný

Helena Nováčková: Hell in Hel!

Lehce opožděná vernisáž a přímo autorkou komentovaná prohlídka říjnové výstavy maleb, reflektujících „nástrahy a útrapy světa“.

12. 10. středa 20:00 KONCERT / 199 Kč / 220 Kč

Atalhos (BR), Tamara

Podmanivou popovou psychedelii na jejím prvním evropském turné doprovodí jeden z největších tuzemských objevů poslední doby, čerstvá a svěží písničková sestava z Českých Budějovic, která si přiveze i své záříjové debutové album.

13. 10. čtvrtek 20:00 KONCERT / 150 Kč

Illegal Illusion, Venera

Nedoceněné podhoubí klubové scény. Od šťavnatého alternativního rocku až po syrové, surové a emotivní tóny „až na dřeň“.

15. 10. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 60 Kč

Divadlo Ajka - Jak medvídek hledal kamaráda

Vypadá jako nějaký plyšový medvídek z hračkářství, ale je to pořádný rošťák. Už od malička se mamince od rána do večera motal pod nohama. Ale najít kamaráda? O tom, že to není vždycky jednoduché, vypráví pohádka pro nejmenší.

15. 10. sobota 20:00 KONCERT / 180 Kč / 200 Kč

The Chairmen

Návrat do časů, kdy byl ve světě hudby jazz králem, blues jeho otcem a rock jejich mladým potomkem.



17. 10. pondělí 20:00 KONCERT / 150 Kč

Viktor Knapp s kapelou, Matemato

Od folku k jazzu, od indie-rocku k popu. Společnými jmenovateli je příjemná hudba a vyprávění příběhů.



18. 10. úterý 20:00 KONCERT / 180 Kč / 200 Kč

Hrivňák/Bouška/Janoušek, Artichokes (IT)

Trio „chlapů z Povodí Ohře“ zve na křest debutové nahrávky své další kapely, a poblahopřát přijedou i rozevlátí italští post-rockeři.



19. 10. středa 20:00 KONCERT / 150 Kč

Původní Bureš

Léty ošlehaný a správně vyzrálý psychedelic folk-punk je navíc plodný...a spolu s hosty tak směle může pokřtít svou další desku!

20. 10. čtvrtek 20:00 KONCERT / 150 Kč

Bety, Nina a Batik boys

Zálibou world music kapely jsou především tradiční nápěvy z Austrálie a Irska, ale stejně jako se nevyhýbá ani hudebním odbočkám jinam, stejně tak mohou zaznít i lidové písně jiných národů.

22. 10. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 60 Kč

Divadlo v batohu - O líném Kubovi

Pohádka o tom, jak jedna chytrá myška vyhnala z peřiny nejen Kubu, ale i mlsného kocoura.

22. 10. sobota 20:00 KONCERT / 150 Kč

T.G.P. a hosté

Temnější rockové balady, nápěvy a melancholie.

24. 10. pondělí 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / 79 Kč / 100 Kč

The Beatles: Love Me Do „60“

Jaká byla cesta Johna, Paula, George a Ringa od dětství až k prvnímu společnému singlu, od jehož vydání letos v říjnu uplyne 60 let? Známými i neznámými událostmi z počátků nejslavnější hudební skupiny Vás obrazem, hudbou a slovem provede Vítek Novák.

25. 10. úterý 20:00 KONCERT / 150 Kč

Chatto, Pascualum

Rocková psychedelie, alternativní přístupy i artrockové výboje. Andělský rock nebo art industrial?

26.10. středa 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 60 Kč

Sváťovo dividlo: O pyšné noční košilce

Loutkové představení pro nejmenší na motivy Čapkových příběhů o pejskovi a kočičce

26. 10. středa 19:30 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER / vstupné dobrovolné

Marek Toman: křest románu Panna, Russian Sleep Experiment

Autorské čtení z příběhu o hledání ženské nezávislosti v kulisách Příbrami v časech normalizace, stylově doplní koncert příbramského blues-rockového tělesa.

27. 10. čtvrtek 20:00 KONCERT / 150 Kč

Jan Burian

Jen koncert s pianem? Nikoli! Kulturní ozdravovna s písničkami, vyprávěním a injekcemi optimismu.

28. 10. pátek 20:00 KONCERT / 150 Kč

Představy postavy, Jan Váňa

Mladá alternativní sestava si jako hosta přizvala původem táborského písničkáře a „vypravěče příběhů i pocitů za doprovodu kytarových smyček“.

29. 10. sobota 20:00 KONCERT / 180 Kč / 200 Kč

Strategy Of Tension (CZ/D)

Zcela ojedinělé česko-německé spojení hudebníků. Zazní soudobý jazz mezi Coltrainem a freejazzem a uslyšíte hodně improvizace ale i kompozice Ondřeje Štveráčka a Hartmutha Dorschnera, které vznikly speciálně pro festival Boskovice. A nyní bude tento projekt představen i v Praze a Drážďanech.

30. 10. neděle 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 60 Kč děti, 120 Kč dospělí

Břevnovský divadelní spolek - Strašidlo Cantervillské

Původní zpracování známého díla Oscara Wildea může být jak pohádkou pro větší děti, tak zároveň

i nestárnoucí komedií pro jejich rodiče.

30. 10. neděle 20:00 KONCERT / 150 Kč / 180 Kč

Cermaque, Duo Jabuticaba (FR)

Speciální večer k 10. výročí vydání alba „Démon v Paříži“, spolu s francouzskými muzikanty, kteří se tehdy podíleli na jeho nahrávání.

Výstava:

Helena Nováčková: Hell in Hel!

1. 10. – 31. 10. 2022



Výstava reflektuje spojení výtvarného umění s uměním pohybovým. Kde autorka je schopna zaznamenat veškeré nástrahy a útrapy světa malbou propojenou s krátkými texty.

Jde o vyjádření reality a autorčina života, tak trochu jiným způsobem.