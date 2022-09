"8. října vystoupí slavný umělec ""The Limba"" na velkém samostatném koncertu v Praze, v Retro Music Hall.

Koncert +16

Osoby mladší 16 let mohou na koncert přijít pouze v doprovodu dospělé osoby.

Dveře se otevírají od 18:00

Začátek koncertu ve 20:00 8-го Октября, известный исполнитель ""The Limba"" даст большой сольный концерт в Праге, в Retro Music Hall.

Концерт +16

Лица младше 16 лет могут прийти на концерт в сопровождении совершеннолетней особы.

Двери открыты с 18:00

Концерт начинается в 20:00. VIP je v druhém patře, s vlastními bary, židle a pohovky, shisha servis bude pouze ve VIP zóně, kapacita může být max. 250 osob. VIP is second floor, own bars, chairs and sofas, shisha service available only in VIP zone, capacity can be max to 250 people. "