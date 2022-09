Křeslo pro hosta s Miroslavem Bobkem

Na čtvrtého října připadá Světový den zvířat. Do Vozovny jsme si na diskusi v rámci pořadu Křeslo pro hosta povolali toho nejpovolanějšího: ředitele pražské ZOO Miroslava Bobka. Má výrazný podíl nejen na vybudování řady nových expozic, ale i na vynikajících výsledcích pražské ZOO při boji za záchranu ohrožených druhů zvířat po celém světě – například na transportu koní Převalského do Mongolska a jejich návrat do tamní přírody. Na přednášce jsou vítáni všechny věkové kategorie i živočišné druhy! POŘÁDÁ MČ PRAHA 3. VSTUP ZDARMA, 90 MIN