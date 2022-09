Úspěšná česká pohádka Princezna zakletá v čase zve na cestovatelskou hru o hodnotné ceny

Nevíte, kam s dětmi na konci léta a začátkem podzimu vyrazit na výlet? Vydejte se s princeznou Ellenou a jejími přáteli z úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase na výpravu po krásách České republiky. Podíváte se na místa, kde se film natáčel, dozvíte se zákulisní informace o fantasy světě Oberon, ve kterém se pohádka odehrává, a zasoutěžíte si o hodnotné ceny, jako jsou lístky na premiéru. Akce Po stopách Princezny probíhá od 29. srpna do 11. listopadu. Svět Oberonu potřebuje hrdiny! Vydejte se princeznou Ellenou, princem Janem z Calderonu a alchymistkou Amélií na cestu po místech, která jsou spjatá s filmem Princezna zakletá v čase a jeho pokračováním, jež zamíří do kin letos v listopadu. Na středočeském hradě Točník navštívíte sídlo zlé čarodějnice Murien. V Lipnici nad Sázavou můžete kamennému Uchu tajemství odhalit pravdu. V Třeboni zase objevíte Schwarzenberskou hrobku, prastarou svatyni alchymistů ukrývající mocnou prvorunu elementů. V rámci putování se můžete dále podívat na hrad Bouzov nedaleko Olomouce, malebný zámek Sobotín u Šumperka, impozantní zříceninu hradu Gutštejn nedaleko Konstantinových lázní, monumentální Helfštýn poblíž Přerova, vysoko nad okolními stromy čnící hrad v Hukvaldech nebo pražskou čtvrť Radotín. „Chtěli jsme filmovým fanouškům co nejvíce přiblížit svět Princezny zakleté v čase. Dali jsme proto dohromady seznam tipů na výlety po natáčecích místech, při jejichž návštěvě se alespoň na chvíli mohou ze všedního dne přesunout do pohádky,“ vysvětluje režisér Petr Kubík, který svět Princezny zakleté v čase vytvořil spolu se scénáristou a hudebním skladatelem Lukášem Danielem Paříkem a producentem Viktorem Krištofem. Na všech filmových místech vás čeká informační cedulka s QR kódem. Po jeho naskenování mobilním telefonem se dozvíte, jakou má místo symboliku pro svět Princezny zakleté v čase a jak to vypadalo, když si ho „do parády“ vzali herci a filmaři. Zároveň z kódu získáte do své sbírky i jedno z písmen runové abecedy, které vám pomůže vykouzlit magické ceny. Už za návštěvu jediného místa můžete vyhrát vstupenky na slavnostní premiéru pokračování pohádky Princezna zakletá v čase, knihu nebo podepsaný plakát. Pro největší dobrodruhy, kterým se podaří navštívit tři místa, jsou připravené luxusní premiérové pohádkové pobyty v Resortu Sobotín a Hotelu Marriott. „Jsme rádi, že můžeme divákům, bez kterých by Princezna nebyla tam, kde je dnes, umožnit hrát i o takové ceny, jako jsou lístky na slavnostní premiéru, kde budou moci hrdiny z pohádky potkat naživo,“ říká producent filmu Viktor Krištof. Přesná pravidla najdete na webové stránce www.oberon- studios.cz/soutez. První díl pohádky Princezna zakletá v čase z roku 2020 slavil i přes překážky spojené s pandemií koronaviru velký úspěch, a to jak ze strany diváků, tak kritiky. V listopadu dorazí do českých kin jeho pokračování, které bude ještě kouzelnější a výpravnější. Diváci se mohou těšit na Elišku Křenkovou, Marka Lamboru, Natalii Germani, Romana Zacha a na novou tvář druhého dílu, herce Vojtu Kotka.