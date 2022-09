Klavírní řada: Maria Gabryś-Heyke

Vynikající polská pianistka Maria Gabryś-Heyke se narodila ve Varšavě v rodině hudebníků. Je ceněna pro svou bohatou hudební zkušenost získanou během studií na Akademii Fryderyka Chopina ve Varšavě, na Vysoké hudební škole ve švýcarském Luzernu a basilejské Schola Cantorum Basiliensis (hra na pianoforte). Ať už jako sólistka nebo hráčka v komorních tělesech koncertovala v Evropě, Japonsku, Jižní Koreji, Číně a USA a interpretovala repertoár sahající od 18. století po počátky soudobé hudby. Je laureátkou mnoha významných soutěží a získala četná stipendia (Společnost Fryderyka Chopina, Nadace Crescendum Est-Polonia atd.), vystupovala na festivalech v Mariánských Lázních, švýcarském Wengen a Murten a japonském Kyoto. Maria Gabryś je profesorkou na Akademii Fryderyka Chopina ve Varšavě, nahrává pro polský a švýcarský rozhlas DRS 2. Za nahrávky premiérovaných děl Mariana Sawy byla nominovaná v roce 2017 na polskou cenu Fryderyk. Délka: 90 minut Vstupné: 350 Kč/ Studenti, senioři ZTP a ZTP/P 250 Kč Vstupenky zakoupíte v předprodeji zde: https://atriumzizkov.cz/klavirni-rada-maria-gabrys-heyke PROGRAM W.A.Mozart - Fantasia d-moll KV 397 O. Messiaen - „Vingt regards sur l’Enfant Jesus” I. Regard du Père II. Regard de l’étoile III. L’échange XIV. Le baiser de l’enfant-Jésus F.Chopin - 7 Nocturnes b-moll op. 9 nr 1 Es-dur op. 9 nr 2 cis-moll op. 27 nr 1 Des-dur op. 27 nr 2 H-dur op. 32 nr 1 Es-dur op. 55 nr 2 cis-moll op.posth. (WN 62) KLAVÍRNÍ ŘADA Koncertní klavírní řada pro rok 2022 provede posluchače především klasickou klavírní tvorbou. Chybět ovšem nebude ani exkurz do světa jazzu. Martina Kasíka nemusíme publiku Atria dlouze představovat. Náš častý host a přední osobnost české klasické hudební scény zahájí cyklus společně se svou ženou Kristinou Kasíkovou repertoárem pro klavír na čtyři ruce. Nestor jazzové scény sedmdesátiletý jubilant Milan Svoboda se představí jako sólový hráč, ale také v duu s vibrafonistou Radkem Kramplem. Pozvání do Atria přijala vynikající polská pianistka mladé generace Maria Gabryś–Heyke, která je ceněna pro svou bohatou hudební zkušenost získanou během studií na Akademii Fryderyka Chopina ve Varšavě, na Vysoké hudební škole ve švýcarském Luzernu a basilejské Schola Cantorum Basiliensis (hra na pianoforte). Závěrečný recitál bude patřit osmadvacetiletému pianistovi Marku Kozákovi, který má i přes své mládí na svém kontě spolupráci s předními českými orchestry, pravidelně koncertuje v zahraničí a je laureátem nejprestižnějších klavírních soutěží, jako je soutěž Gézy Andy v Curychu (2021).