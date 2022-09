Youlie + Jet Lag na Strahově

Rockový otvírák semestru ve formě dvojkoncertu kapel YOULIE a JET LAG v legendárním Klubu 007 na Strahově! Kapela Youlie představí své nové dva singly Tak stůj a Nad ránem. Jet Lag má pro vás Tak You Out a Judge Me. Koncert se koná ve čtvrtek 29. 9. 2022 od 19.00. Jet Lag začíná hrát od 20.00 a Youlie od 21.00. Vstupné je v předprodeji 120 Kč a na místě 150 Kč.