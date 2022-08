Hollywood in Prague - Love Songs From Hollywood

Bohemian Symphony Orchestra Prague představí v klubu Reduta to nejlepší z hudby Hollywoodu.

Se svým programem Hollywood in Prague míří na pódium nejprestižnějšího jazzového klubu v Čechách jedinečný Bohemian Symphony Orchestra Prague, který své publikum zve na velkou filmovou výpravu. Pražský Reduta Jazz Club tak ovládnou melodie těch největších hollywoodských filmových trháků.

Titanic, Deadpool, Deník Bridget Jonesové, Stmívání, nebo Zrodila se hvězda, to všechno jsou tituly, které zazářily na stříbrném plátně a vryly se do srdcí a paměti diváků téměř všech věkových kategorií nejen svým příběhem, ale stejně tak i geniální filmovou hudbou. Večer se slavným Bohemian Symphony Orchestra Prague (BSOP) připomene tyto, dnes již klasické, kasovní trháky a také mnoho dalších.

V průběhu koncertu zazní i melodie z nesmrtelných romantických komedií Láska nebeská nebo Armagedon. Během téměř dvouhodinového koncertu s přestávkou dojde i na melodie z filmových či seriálových hitů poslední doby. Mezi ty patří například nezaměnitelné tóny písně Shallow, kterou proslavil snímek Zrodila se hvězda, a která svým autorům včetně zpěvačky a skladatelky Lady Gaga vynesla v roce 2019 Oscara za nejlepší filmovou skladbu.

To vše a mnohé další si budou diváci moci vychutnat v podání členů Bohemian Symphony Orchestra Prague a dirigenta Martina Šandy, který toto hudební těleso v roce 2002 založil.

Od té doby si orchestr připsal na konto nespočet úspěchů, například několik evropských turné s rockovými legendami kapel Deep Purple, Nazareth, Europe, Toto, Survivor, Foreigner, Journey, Uriah Heep, hvězdami jako Alice Cooper, nebo Bonnie Tyler a dalšími. Pochlubit se může také spoluprací na projektech se švédskou kapelou Sabaton, britskou kapelou Kosheen, 2Cellos, slavným španělským operním pěvcem José Carrerasem nebo vokální skupinou The Tenors. Seznam hvězdných jmen, která měla s pražským orchestrem co do činění, je skutečně obsáhlý. Za zmínku stojí například také houslistka Vanessa Mae, zpěvačka Sarah Brightman či trojnásobný držitel ceny Grammy Michael Bublé.

Orchestr má za sebou rovněž řadu klasických koncertů po celé Evropě, vycestoval ale také na turné po Japonsku a Číně. Na české scéně uvádí BSOP mimo jiné řadu abonentních koncertů v Obecním domě v Praze.