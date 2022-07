Výstava s názvem Egypt – dar Nilu představí velkorysý náhled do jedné z největších starověkých civilizací, která rozkvétala již před 5000 lety na březích afrického veletoku. Její autor slovenský cestovatel a sběratel Ján Hertlík nashromáždil během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů s egyptskou tematikou, které následně uměleckými technikami přetvořil do podoby originálů.

Expozici tematicky doplní interaktivní herna v zámeckém sklepení s názvem Za pokladem ztraceného města.

VÍCE INFORMACÍ ZDE