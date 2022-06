Firewalking - chůze přes oheň a oslava života

Firewalking jako oslava života a součást semináře, jehož cílem je překonat obavy a spojit se se svou vnitřní silou. Seminář vychází z metody F. I. R. E - Firewalking Institut for research and education. Co vás čeká? - bubnování - meditace - sdílení - aktivity pro rozvoj vnitřního potenciálu - přechod přes žhavé uhlí Co s sebou? - pohodlné a volné oblečení - podložku na sezení - malé pohoštění pro ostatní účastníky - psací potřeby na poznámky Co si odnesete? - mnoho energie - životní zkušenost - nezapomenutelný zážitek - malý dárek Seminář se uskuteční převážně ve venkovních prostorách a bude končit po západu slunce. V případě nepřízně počasí proběhne část semináře ve vnitřních prostorách.

Všechny aktivity jsou dobrovolné. Lektor: Tomáš Gregor - Firewalker od roku 2013 - dlouholetý lektor firewalkingu Jak se dostat na seminář? Adresa: Nad Lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 Kemp Džbán se nachází cca 10 minut pěšky od zastávky metra A Nádraží Veleslavín. Nedaleko kempu je parkoviště, kde je možno parkovat. Cena semináře 1999 Kč. Rezervace a vstupenky: https://forms.gle/Qh82N8WgFQrSUj5u6