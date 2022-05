Monkey´s Gym pořádá diskotéku s opičkou Lolou

Nedělní odpoledne plné zábavy, pohybu a dovádění – to čeká na děti 26. 6. v profesionálních dětských tělocvičnách Monkey´s Gym v pražské Galerii Harfa a OC Šestka. Celkem 50 minut budou moct děti pod dohledem zkušených lektorů řádit a tančit na známé dětské písničky. Veselý doprovod jim bude dělat maskot tělocvičen Monkey´s Gym, opička Lola, která už se těší na všechny malé tanečníky. Vydovádět se mohou přijít už děti starší 2,5 let. Tělocvičny ale „nejsou nafukovací“, doporučujeme proto zarezervovat si místo co nejdříve! Termín: 26. 6. 2022 od 17:00 Místo: Monkey´s Gym, Galerie Harfa (Českomoravská 2420/15a, Praha 9) a OC Šestka (Fajtlova 1091/1, Praha 6) Rezervace je možná na: info@monkeysgym.cz Více informací: www.monkeysgym.cz