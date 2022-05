Timbalooloo pro rodiče s dětmi

Čtvrtá poslední lekce Timbalooloo nás provede různými rytmy z všelijakých koutů světa. Společně s Djembe nasedneme na letadlo, které nás přenese do exotické Brazílie, potom nás vezme zpátky do Evropy a nakonec nám odhalí výjimečnou kulturu Japonska. Během celosvětového turné zjistíme, jak rozdílné mohou být hudební rytmy podle toho, kde se zrovna nacházíme. Výlet a úspěšné absolvování výpravy po celém světě zakončíme písní Jingo-Ba. Akce je poslední ze série dílen, které pořádá Vozovna ve spolupráci s organizací Mladí ladí dětem. OD 3 DO 7 LET, VSTUP 100 KČ, 60 MINUT