JAZZ NA STŘEŠE: Jakub Zomer Trio

Skvělý jazzový pianista, varhaník a zpěvák Jakub Zomer vystoupí tentokrát pouze v triu. Hraje repertoár bluesového charakteru, ve kterém se zaměřuje zejména na interpretaci písní Raye Charlese, Eddieho Vinsona či Bogaloo Joe Jonese. Budete moci vyslechnout např. rané skladby Raye Charlese I Got A Woman či Messaround, stejně jako pozdější písně I Don´t Need No Doctor nebo Heaven Help Us All.