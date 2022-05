Zábavná akce pro rodiče a školní děti - o Praze hravou formou. Zlaťáky a drahokamy v průběhu celé trasy. „Něco málo vyplníte, dobře se zabavíte a všechny oslníte, co nového víte!“. NUTNÁ REZERVACE alespoň DEN PŘEDEM na info@prahahrave.cz. Tel. 731 802 799 150 Kč/osoba, 450 Kč/rodina Více info: https://www.prahahrave.cz/akce-pro-rodiny/ 50.0829739N, 14.4099581E Národní divadlo a ostrovy Sraz: Neděle 10:30 Na Střeleckém ostrově na provazovém hřišti, schody z Mostu Legií dolů a podejít pod mostem (tram Újezd či Národní divadlo – musíte dojít) Konec cca ve 12 hodin • Národní divadlo – proč ho máme a co vše má společného se zlatem • Kněžna Libuše v pověstech a opeře • Trigy a něco z řecké a římské mytologie • Jaký je plán ND • Slalom mezi lampami přinášejícími bezpečí • Neznáte ostrovy v Praze? Poznáte je • Proč je ostrov Střelecký • Něco z mapy České republiky… • Věžičky na mostě Legií • Malování na ostrově • Znáte významné stromy? • Jako benefit pro dospělé vzpomínka na spartakiádu a 1. máje