Trance Family w/ Paul Webster

Paul Webster je nadšený DJ z Irska a už v raném věku byl přesvědčen, že elektronická hudba je směr, pro který byl předurčen. A toto dokazuje svým působením na elektronické taneční scéně již více než deset let. Ve studiu spolupracoval již s takovými jmény jako Jordan Suckley, Will Atkinson, Fred Baker či Arctic Moon a jeho tvorba vychází na zvučných vydavatelstvích jako Armada, Garuda, Subculture, FSOE, In Trance We Trust či Critical State. Mezi jeho nejznámější tracky patří Corruption, The Wolf, Cut Off a Time, které získaly příznivé recenze mimo jiné i ve známých periodikách jako Mixmag či DJ Mag. Výrazně tím vzrostla poptávka po jeho remixech a v jednu chvíli patřil Paul mezi 30 nejpopulárnějších trance DJů této planety. A svůj standart si stále drží. Slyšet jste jej mohli hrát po celém světe od New Yorku až po Sydney, účastnil se takových významných eventů jako ASOT Festival, Luminosity, The Gallery, Godskitchen, Technoclub či Tiestovo Club Life Night v Privilige na Ibize a 16.7. dorazí i na událost Trance Family v pražském klubu Jilská 22, kde vystoupí v exkluzivním pětihodinovém setu. Vstupenky jsou k dostání v síti GoOut.