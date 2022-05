Eagles of Death Metal v Praze

Náhradní termín za 27. 3. 2022. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Line up:

18:00 doors open

19:00 Dead Sara

20:00 Eagles of Death Metal

21:30 end of show

Eagles Of Death Metal oznámili druhou část 24th Anniversary Tour, v rámci kterého se představí i 6. května 2022 v Lucerna Music Baru. Výroční turné bude mít vice jak 40 zastávek po celé Evropě.

