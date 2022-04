Son Lux v Praze

Experimentální trio Son Lux v čele s Ryanem Lottem je k nezastavení a po loňském úspěchu soundtracku k filmu Everything Everywhere All at Once vyrazí na velké evropské turné. Na kontinentu nejprve zahrají letos v létě na vybraných festivalech, vrcholem ale bude série samostatných koncertů, která nemine ani pražský klub Roxy.

Tam Son Lux vystoupí 28. února 2023.

