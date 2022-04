Spectacularium (Easter Edition)

Přijďte s námi společně oslavit Velikonoční svátky do Pražského klubu Jilská 22. Spektakulárním sobotním večerem Vás provedou stálice Pražské klubové underground scény PAT HEART (Just Like That, FR) a ROB SMILE (Underground Republic, RO.S.CH), ke kterým není ani snad co více dodávat, MARK EVILL, známí z divokých afterparties klubů Studio 54 a Ateliér, východočeská legenda LUCKIE a nejen jihočeští matadoři THE INVISIBLE MAN, DJ FROM LIVING ROOM a PERT. Už teď se na Vás moc těšíme, tak doražte na drink, taneček a tu nejlepší Deep House Music ve městě !!!