Výstava obrazů

3 v 1

Tři kamarádky, tři lékařky, tři kolegyně z práce a jejich společný koníček, výtvarné umění, v jedné společné výstavě.

Majka Lauermannová je žena mnoha tváří, výtvarné tvorbě se začala věnovat zhruba před třemi lety. Sama bez jakýchkoliv rad, školení a kurzů jako úplný samouk začala experimentovat s papírem, tužkou a suchými pastely, které zdědila po mamince. První obrázky vznikly během pobytu v Londýně a byly určeny pro její nejbližší. Má ráda jednoduchost, přirozenost a nápaditost. V posledních měsících zkouší olejomalbu. Je to pro ni velký zdroj relaxace a zároveň poznání. Kromě výtvarného umění věnuje hudbě. Zpívá a hraje na kytaru, příležitostně vystupuje se svou dcerou Annou. V roce 2020 vydala knihu anglicko-českých fejetonů s názvem Go for it/ Jdi do toho. Je to soubor krátkých povídek a fejetonů k zamyšlení i rozveselení nad životem obyčejného člověka, matky a lékařky. Je to její první výstava.

Jolana Mertová se výtvarničení věnuje už od dětství. Své první dovednosti získala v tehdejší LŠU v Třešti, kde se pod vedením p. učitelky Aleny Liškové seznámila se základy kresby, malby a olejomalby. Po mnohaleté tvůrčí odmlce se před šesti lety ke svému koníčku vrátila a začala objevovat kouzlo doposud nepoznaných možností akrylu, akvarelu a grafiky. Ta jí zcela okouzlila množstvím technik jako je suchá jehla, akvatinta, mezzotinta, linoryt, čárový lept, měkký kryt, strukturální grafika. V současné době příležitostně navštěvuje grafické kurzy Robina Kaloče. Nezanevřela ani na dříve již vyzkoušenou olejomalbu. Oblíbené techniky střídá podle nálady. Stále hledá nové možnosti, které tyto výtvarné styly přinášejí. Její témata jsou rozmanitá, inspirací jsou květiny, příroda a lidé. Má za sebou již několik samostatných i společných výstav.

Elena Novotová se narodila v Bratislavě, od vysokoškolských studií žije v Praze. Jako malá pracovala ráda se dřevem. Na gymnáziu začala tvořit drobná pitoreskní díla z keramiky. Po dobu vysokoškolského studia tvořila převážně šperky. Po třicítce se začala věnovat intenzivně keramické tvorbě. Již několik let navštěvuje tvůrčí dílny v malebném Kohoutově. Tématicky se věnuje většinou abstraktním dílům větších rozměrů, časté jsou motivy vycházející z lékařské profese a z přírody. Její tvorba je zaměřená i na tzv. mix-media. Těší jí moment překvapení po přežahu střepu a ještě více po výpalu glazur - hlína je plná překvapení. Poslední tři roky se více věnuje kresbě pastelem, tužkou, uhlem, malbě akrylem, ale i kombinovaným technikám a kolážím včetně recyklace materiálů. Většina děl vzniká na výtvarných kurzech akademické malířky paní Martiny Fojtů. Má ráda poklidnou barevnost, ale i jasné výrazné kombinace. Zúčastnila se několika společných výstav, kde vystavovala převážně keramiku.