Pro barevné květy a krásné listy či plody lidé často nevidí, jaké bohatství schovávají rostliny pod zemí. Poodhalí jej výstava v Galerii Věda a umění. Expozice představí fotografie, kresby, akvarely či linoryty vědců, kteří skrytou polovinu rostlin zkoumají, ale i zvětšený model podzemní části (krkonošské) louky. V podzemí je rostlina sama sebou, protože tam není vidět a je těžké do něj proniknout – jak pro pasoucí se zvířata, tak pro oheň či mráz. Návštěvníci výstavy Tajemný svět rostlinného podzemí však mají jedinečnou příležitost tuto skrytou osobnost rostlin prozkoumat nejen prostřednictvím fotografií, kreseb, akvarelů či linorytů, které pořídili sami vědci z Botanického ústavu AV ČR. Podzemní části rostlin, kořeny, oddenky, cibule a hlízy, se představí ve vážných i nevážných souvislostech. Cílem výstavy je nejen poučit, ale získat podzemním orgánům rostlin nové příznivce a obdivovatele. Srdcem expozice je šest metrů dlouhý a více než čtyři metry vysoký model podzemní části louky, který zapůjčilo Západočeské muzeum v Plzni. Výstava připomíná 60. výročí založení Botanického ústavu AV ČR a je spojena s aktuálním vydáním popularizační knihy Jitky Klimešové Těla rostlin. Ta přístupnou formou popisuje, jak poznání tvarů rostlinného těla přispělo a přispívá k porozumění rostlinných životních strategií. Výstava Tajemný svět rostlinného podzemí v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd na Národní v Praze potrvá od 1. března do 20. května 2022, navštívit ji lidé mohou ve všední dny od 10 do 18 hodin, a to zcela zdarma.