Krásu v ošklivosti přiblíží návštěvníkům výstava Struktury v Myslbeku

Ve dnech 1. 4. až 31. 5. 2024 se uskuteční v Nákupní galerii Myslbek výstava 17 velkoformátových fotografií Martina Veselého. Jejím smyslem je poukázat na krásu všedních předmětů a povrchů, které většina lidí přejde bez povšimnutí. Návštěvníci mohou ve fotografiích objevit nenápadnou krásu olejové skvrny na asfaltové cestě, struktur ledu, betonu, laminátu nebo popela. Právě vytržení zajímavého detailu z fádního nebo ošklivého prostředí činí výsledný obraz jedinečným. Autor představuje své vizuální úlovky, které vznikly působením přírodních sil bez zásahu člověka.

Výstava českého výtvarníka Martina Veselého v Nákupní galerii Myslbek má v souladu se zachyceným obsahem fotografií název Struktury. Sám autor poukazuje, že skutečným umělcem je v tomto případě příroda a jejím hodnotitelem lidská fantazie. Veselý se považuje pouze za prostředníka, který zachytí detail, jenž většina lidí přehlédne. Neobvyklé obrazce, které vznikly působením přírody na různé materiály, mohou přinášet pozorovatelům dokonce terapeutický účinek. I přes “ošklivost” původních objektů vzbuzují fotografie pocity radosti a osvobození.

Výstavou chce autor vrátit návštěvníky do dětských let, kdy si více všímali světa kolem sebe a s úžasem se pozastavovali nad banálními předměty. „Jako děti jsme často pozorovali mraky nebo si všímali prasklin a skvrn, které nám připomínaly vše od zvířat až po pohádkové bytosti. A to podle mě záměr výstavy vystihuje asi nejlépe. Chci, aby mé obrazy přinesly lidem dobrou náladu a radost z nalezení vlastní interpretace. Někdy je totiž třeba zpomalit a žít přítomným okamžikem, abychom vnímali krásy světa,” říká fotograf Martin Veselý a dodává: „Děda Ctibor Veselý mi často říkal, ať hledám krásu v ošklivosti. Tak se tím snažím řídit– i v umělecké tvorbě.“

Není to poprvé, kdy Martin Veselý v nákupní galerii vystavuje. V loňském roce představil návštěvníkům fotografie detailů tlap afrických zvířat. Dříve se v Myslbeku objevila také tvorba Tomáše Svobody, Jana Williama Drnka nebo streetartového umělce ChemiSe. „Výstavou navazujeme na historickou tradici umělecké skupiny Myslbek, která na místě obchodní galerie původně sídlila. Naším záměrem je zprostředkovat ochutnávku české umělecké tvorby nejen našim zákazníkům, ale i ostatním návštěvníkům a turistům. Aby byla široké veřejnosti co nejdostupnější, je výstava bezplatná,” dodává Lenka Beldíková ze společnosti Cushman & Wakefield, marketingová manažerka Nákupní galerie Myslbek.