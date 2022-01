Vesmír: Super Heavy a Starship - duo (nejen) pro kolonizaci marsu (cyklus přednáek)

4. přednáška z cyklu přednášek leden/únor/březen/duben s vesmírnou tématikou. Firma SpaceX dlouhodobě usiluje o kolonizaci Marsu. Po několika letech postupných úprav vykrystalizoval návrh podoby nosné rakety Super Heavy a kosmické lodi Starship, které mají tento cíl uskutečnit. Cesta to sice bude ještě dlouhá a těžká, ale první testovací prototypy se už staví a v nejbližších letech se máme rozhodně na co těšit. Přednáška provede posluchače postupným vývojem, aktuálním stavem a plány do budoucna. Řeč bude i o dalších možnostech využití tohoto plně znovupoužitelného systému. Délka: cca 60 min Přednášející: Kosmonautix.cz - Dušan Majer Vstupné: 80 Kč základní/60 Kč snížené (studenti, senioři) Vstupenky zakoupíte na pokladně KC Průhon, nebo online přes goout.cz (více na: https://pruhon.cz/program/2285-vesmir-super-heavy-a-starship-duo-nejen-pro-kolonizaci-marsu-cyklus-prednasek)