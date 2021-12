Camping s Ondřejem Cihlářem: Karolína Vránková, Thea Kučerová a Pavlína Louženská

Jaké trendy budou určovat rok 2022? Co se změní? A co bude in? V architektuře? Designu? Společenském dění? První letošní talk show s hercem a režisérem divadla Vosto5 Ondřejem Cihlářem, který v ní diskutuje s odborníky, politiky, vizionáři i aktivními občany o architektuře, metropoli či jejích plánech bude věcech, které ovlivňují náš každodenní život.

Do campingového křesílka usedne novinářka, která píše například do earchu, Respektu nebo moderuje pořad Bourání Radia Wave, Karolína Vránková. Pozvání přijaly také Thea Kučerová a Pavlína Louženská z podcastu Trendspotting.

VÍCE INFORMACÍ ZDE