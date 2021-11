☆ POST-ROCK evening ☆ Myncryst ☆ The New Horizons

Mlha vládne otevřené krajině i městkým ulicím, není jí úniku. Než-li proti ní bojovat, je lepší se poddat. Neb dokonce podtrhnout hudbou, která z mlhy a z mlhovin čerpá krásy. Přiďte se zabalit do atmosféry podzimní noci a splynout v jemných vlnách melancholických melodií. Vystoupí: -------MYNCRYST------- alternative post-rock Členov Myncryst od malička každého zvlášť formovalo nehostinné prostredie východného Slovenska. Je však už len na poslucháčovi, či v obrazoch vykreslených emotívnou gitarou, melodickou basou a technicky komplexnými bicími uvidí práve rozbité cesty, bezútešné paneláky a hustý dym z komínov fabrík alebo samého seba uvolí do role nepopísaného plátna, do ktorého nechá hudbou vlievať abstraktnú paletu nečakaných prežitkov. Trojica strávila dlhých sedem rokov takmer výhradne len v skúšobni a až teraz, keď je svet v troskách, sa postupne začína predstavovať aj širšiemu publiku. https://soundcloud.com/myncryst -------THE NEW HORIZONS------- post-rock Melodický post-rock z Prahy - města, které zabilo Pluto jako planetu. Spojují zádumčivé pasáže z temného vesmíru s optimismem a krásou vesmírných mlhovin. https://www.thenewhorizons.cz