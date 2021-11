Kreslení mandal s poselstvím zvířat

Dozvíte se, co jsou to mandaly, jaké je jejich využití a jak s nimi pracovat. Také zjistíte, proč nám zvířata přinášejí poselství a co je to metoda Zentangle. Nakreslíte si svou mandalu. Workshop je vhodný i pro děti. S sebou: pastelky

Kapacita omezena. Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na našem webu.

VÍCE INFORMACÍ ZDE