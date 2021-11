Marek Herman: Pravidla nejsou povidla | Webinář

Dobrá výchova dnes už není pravidlem. Právě naopak, různé moderní knihy o rodičovství už pravidla, příkazy nebo zákazy úplně zatracují na úkor uvolněnějšího rodinného přístupu. Jak je možné, že se pravidla z rodičovství postupně vytratila a proč je tomu tak? Mohou mít ve výchově své místo i dnes? Jaká pravidla by neměla chybět v každé rodině a jak zabezpečit jejich dodržování a nestát se při tom tyranem? Osvojte si základy výchovy podle pravidel v edukativní online přednášce známého lektora Marka Hermana! Ten nám s jemu typickým zasvěceným stylem objasní, že pravidla mohou posloužit jako oporná kostra zdravého rodinného života a prevence zbytečných výchovných problémů. Přiblížíme si také odlišné způsoby, jimiž na výchovu pohlížejí ženy a muži a vysvětlíme, proč je tak moc důležité, aby máma a táta drželi pohromadě. PhDr. Marek Herman je uznávaný český pedagog a lektor. Vede oblíbené semináře o seberozvoji, sebepoznávání a o výchově dětí, hlavně v období předškolního věku. Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a působil jako externí pracovník na Katedře rekreologie Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a také na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je autorem publikace Najděte si svého marťana, jež přináší svěží pohledy a úvahy z oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Kniha se stala bestsellerem mezi rodiči a pedagogy a je označována za pozvánku do dětské psychiky. JAK WEBINÁŘ FUNGUJE? — Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon, tablet anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení. — Do webináře se lehce připojíte prostřednictvím kódu z vaší zakoupené vstupenky. — Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen poslouchat. — Live stream webináře se vysílá přímo ve vašem internetovém prohlížeči na platformě Tootoot. Není proto potřebné nic instalovat, ani se nikde registrovat. Rádi bychom dopředu nasbírali otázky, kterým se bude Marek Herman během přednášky věnovat. Proto neváhejte a napište svůj dotaz prostřednictvím tohoto odkazu: bit.ly/Otazky_2211