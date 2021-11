DON BON - křest singlu Radost není

1. koncert kapely DON BON v Praze bude zároveň křtem jejich 4. singlu. Ten napsali během toho nejtvrdšího lockdownu minulý jaro, kdy v celý Praze ani na celým světě RADOST moc NEBYLA. Kluci teď společně s Vámi chtějí oslavit nejen vydání tohohle songu, ale i to, že už zase můžeme vylézat ze svejch děr a zase do jiných zalejzat a poslouchat v nich živou muziku. Společně s DON BON vystoupí Fabian Berka a kapela Světlo. A to si pište, že RADOST tentokrát BUDE. Lístky v předprodeji na Goout: 150,- CZK Lístky na místě v Rock Café: 180,- CZK ---------------------------------------- DON BON YouTube: https://bit.ly/3lAI6oq Spotify: https://spoti.fi/3aNioXX Facebook:https://www.facebook.com/donbonmusic FABIAN BERKA YouTube: https://www.youtube.com/c/FabiánBerkaMusic Spotify: https://spoti.fi/3Dybi5R Facebook: https://www.facebook.com/fabianberka SVĚTLO YouTube: https://bit.ly/3iWw4nY Spotify: https://spoti.fi/3mOOYxZ Facebook: https://www.facebook.com/kapelasvetlo