Přednáška Síla autentického projevu – tělo jako komunikační nástroj i zbraň

Herečka Kateřina Janečková vám na přednášce Síla autentického projevu díky své unikátní metodě ukáže, jak tělo a mysl mohou harmonicky spolupracovat a stát se tak plnohodnotným nástrojem k přirozenému a uvolněnému vystupování, které udrží pozornost posluchačů a posílí důvěryhodnost vašeho projevu.

Co můžete udělat pro to, abyste vystupovali přirozeně a uvolněně a posílili tak důvěryhodnost svého projevu v pracovním i osobním životě? Co jsou zaručení „zabijáci“ autenticity? Víte, jak působíte – na první pohled – na neznámé lidi a jak to můžete ovlivnit? Zajímá vás rozdíl mezi „přirozeným charisma“ a „vytvořenou image“? Chcete se cítit ve svém těle svobodně a uvolněně, nehledě na to, jak vypadáte? Pakliže vás zajímá odpověď na některou z těchto a dalších otázek, přijďte si pro inspiraci, jak se ve stresových situacích naučit ovládat rušivé elementy svých vnitřních pocitů ve vnějším projevu.

Zjistíte, že snaživost i nejistota = křeč. To, jací jsme nebo jak se cítíme/vnímáme v různých prostředích, nemusí být totožné s tím, jak působíme na neznámé okolí. Ať už se věnujete herectví, pracujete na vedoucích pozicích nebo vás jen zajímá osobní rozvoj.

Vnímáním řeči těla se realizuje až 90 % naší každodenní (přirozené) komunikace. V průběhu interaktivního večera získáte rady a tipy od profesionální herečky, která své bohaté zkušenosti ze světa herectví a osobního rozvoje propojila v jedinečnou výukovou metodu. Její síla není pouze v teoretickém poznání daných témat, ale díky možnosti osobního prožitku nabízí jejich vědomé uchopení, které posune vaši komunikaci a sebedůvěru na novou úroveň.

Lektorka Kateřina Janečková má za sebou desítky rolí v oblasti divadla, TV i filmu (např. Ošklivka Katka, Ulice, Národní Třída, kde získala i nominaci na Českého Lva atd.)

Přednáška se skládá ze dvou částí včetně přestávky a diskuze s účastníky. Předpokládaný konec ve 21:00.