Gebriani v Americe

#gebrianivbarcelone, #gebrianivlisabonu a nyní #gebrianivamerice. Které architektonické skvosty tentokrát Adam Gebrian na cestách viděl? Jaká místa prozkoumal? A co rozhodně nesmíte vynechat až se vypravíte do New Yorku nebo třeba do Chicaga? S Adamem Gebrianem se podíváme za oceán, kde s rodinou strávil posledních pár měsíců. V rámci večera proběhne i představení jeho nové knihy Dva měsíce v Lisabonu.

