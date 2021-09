Veřejný prostor: soukromé zájmy

Stánky s roztodivným sortimentem od trdelníku po magnetky. Reklamní cedule lákající na knedlo vepřo zelo. Restaurační zahrádky se stěnami z plexiskla a plynovými přípojkami. To vše bylo dosud možné potkávat v historickém centru Prahy. Po léta tu scházel koncepční přístup k tomu, za jakých podmínek pronajímat veřejný prostor k soukromým účelům. Daří se to měnit? Jakou má Praha v tomto směru vizi? A na jaké problémy naráží snahy o kultivaci veřejného prostoru? To se dozvíte na diskuzi věnované veřejnému prostoru. V rámci večera bude pokřtěn také Manuál pro kultivovanou Prahu/Restaurační zahrádky.

VÍCE INFORMACÍ ZDE