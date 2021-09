FbŠ Bohemians vs. Otrokovice - 4. kolo Livesport Superligy florbalu

Po třech zápasech nové sezóny jsou klokani s plným počtem bodů druhým nejúspěšnějším týmem tabulky Livesport Superligy. V neděli 19.9. se klokanům v Brně dařilo a z utkání si za výhru 6:9 přivezli další tři body do tabulky. O víkendu se dařilo také Otrokovicím. Z utkání s Pardubicemi si po výhře 4:8 také odnáší tři body.

Už tuto neděli 26.9. se klokani utkají s Patnhers Otrokovice v UNYP Areně. Utkání začíná už v 13:00 a na všechny se moc těšíme na tribunách. CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY? V loňské sezóně byl úspěšnějším týmem klub z Prahy. První zápas se hrál na domácí půdě klokanů, kde si muži s Otrokovicemi poradili výhrou 8:4. V druhém zápase byli opět lepší klokani, i když se hrálo v Otrokovicích. Po výhře 3:8 si z Otrokovic odnesli 3 body. CELOSEZONNÍ SOUTĚŽ Celosezónní soutěž poběží celou sezónu a vyvrcholí na posledním utkání mužů, kde nás bude čekat tombola o 30 hodnotných cen, jako například auto na víkend nebo návštěva v zábavném parku TEPfactor. Soutěž jsme rozdělili do dvou kategorií, a to na tombolu pro rodiče a dospělé a tombolu pro děti. Podmínkou zapojení do tomboly je účast na minimálně deseti Superligových utkáních mužů. V neděli 26.9. budou na pokladně k dispozici klubové permanentky (pro členy k vyzvednutí, pro ostatní fanoušky k zakoupení), na které se budou sbírat razítka za účast na utkání. Platná permanentka s minimálně 10 razítky bude následně zařazena do tomboly. VSTUPENKY Vstupenky si můžete zakoupit na TICKETPORTÁLU v předprodeji od zítra, tedy od úterý 21.9.2021 nebo přímo v hale na pokladně.

Cena vstupenky je stanovena na 50,- Kč a pro děti a mládež do 15 let a ZTP na 30,- Kč. Pro členy klubu jsou již tradičně připraveny členské permanentky. HYGIENICKÉ OPATŘENÍ Diváci (výjimka u dětí do 6 let) musí nadále na základě platných vládních nařízení doložit jedno z níže uvedených potvrzení: potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dní před akcí s negativním výsledkem potvrzení o absolvování antigenního vyšetření nejdéle 72 hodin před akcí s negativním výsledkem potvrzení o očkování proti nemoci covid-19, přičemž od jeho dokončení uběhlo nejméně 14 dnů potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ve lhůtě 180 dnů potvrzení školy či čestné prohlášení o absolvování antigenního vyšetření ve škole nejdéle 72 hodin před akcí s negativním výsledkem V prostorách haly musí mít diváci nasazený respirátor FFP2/KN95.