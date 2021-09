Brněnský sbor Lumír v Praze 2021 - nedělní mše Chrám sv. Víta

Brněnský smíšený pěvecký sbor Lumír s tradicí shající až do r. 1864 jede opět do Prahy.

V neděli 26. září zavítá do chrámu sv. Víta, kde vystoupí při mši - začátek v 10 h.

V doprovodu varhan zazní Tůmova mše Missa secundi toni. Dirigovat bude František Ostrý