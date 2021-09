Ductus Deferens - Cestopissing

Rok 2048. Rudolf a Josef. Rudolf rád cvičí. Josef rád třídí. Jeden hipsterský byt. Jeden balíček, který si nikdo neobjednal. A jeden stroj času, který nabízí, že je vezme do jakékoliv doby.

“Od pravěku přes antiku, do gotiky, baroka, vezmu vás i na Apollo, poznejte i Radoka.“

Co si tak můžou počít se strojem času dva mladí kluci? Budou měnit minulost? A mají na to vůbec právo?

Pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého k pití a nechte se unášet vírem času!