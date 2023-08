Luboš Veselý a Bohdana Pavlíková jako muž a žena, Studio Švandova divadla jako jejich byt a divák jako tichý návštěvník. Jeden den a řada malicherných konfliktů, neokázalých projevů lásky a propadů do bohatého vnitřního světa, v němž ožívají vzpomínky a mísí se s realitou všedního dne.

Muž a žena, jimž se svět v průběhu let vtěsnal do jediného bytu. Dva trosečníci na penzijním ostrově, kteří jsou jeden druhému majákem. Zazvoňte, nechte se pozvat na návštěvu a nahlédněte do soukromí dlouholetého páru od probuzení až po ulehnutí do postele. Autorská inscenace, jejíž hrdinové musí čelit namísto dramatickému osudu překážkám obyčejného života jako je oblékání z pyžama, správné rozřazení léků, či zachování si zdravé paměti.

