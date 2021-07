Muzeum Lennonovy zdi The Lennon Wall Story vznikne v Praze na Malé Straně zatím na víkendový provoz od 23. července 2021. Autorkou myšlenky je velká beatlemaniačka, znalkyně liverpoolské čtyřky a milovnice Lennonovy zdi Eva Ticháková. Muzeum tedy vzniká jako takový nadšenecký start-up.

V místnosti s expozicí se přenesete zpět do osmdesátých, respektive až do šedesátých let 20. století. S krátkým filmem i statickými a interaktivními exponáty proniknete zábavnou formou do historie a příběhů spojených s Lennonovou zdí. Půlhodinový dokumentární film vás zaujme na první pohled, ať už ho zhlédnete celý, nebo jen část. Dále na vás v muzeu čekají dobové fotografie, knížky, LP desky, dokumenty StB i něco navíc.

Kromě samotného muzea si můžete vybrat nějaký pěkný suvenýr, popovídat si o Lennonovi, Beatles nebo životě a z muzea si odnést nezapomenutelný zážitek. Nebudou chybět ani večerní akce plné hudby, poslechových pořadů, tematických přednášek atd.

Muzeum bude také nabízet programy pro školní skupiny, se kterými budou žáci zasvěceni do jedné z částí historie Československa před rokem 1989.