Oktagon Underground - Vémola vs. Marpo

Zápas, který visel ve vzduchu a hlavách fanoušků už roky, se právě teď stal skutečností! Střet dvou světů, sportovců, celebrit a velikých osobností před zraky celého národa se uskuteční v pražské O2 areně 13. listopadu 2021.

„On výzvu od opravdového zvířete nepřijme,“ nechal se před časem slyšet Vémola… ale ano, stalo se!

„Stoprocentně mám šanci. Byla by ostuda, kdyby se mnou prohrál. Není na tom boxersky dobře a všichni to ví,“ hlásí sebevědomě Marpo.

Nejpopulárnější český zápasník a hvězda OKTAGONU Karlos „Terminátor“ Vémola se tváří v tvář v boxu – a tedy mimo svou komfortní zónu – střetne s českým rapperem Marpem.

To a mnohem víc na události, jaká u nás nemá obdoby! Hvězdy OKTAGONU, to nejlepší, co domácí scéna bojových sportů nabízí a samozřejmě audiovizuální show, která v doprovodu s atmosférou O2 areny, vyčarují doživotní zážitek.