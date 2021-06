Forever Král / koncertní pocta Ivanu Královi

Jedinečná koncertní pocta nejslavnějšímu českému rockerovi. Téměř dvě desítky interpretů. Známé melodie a riffy v novém podání. Vzpomínky Králových hudebních souputníků a spolupracovníků ze světové i tuzemské scény.

Koncert Forever Král letos připomene nejslavnější písně napříč Královou kariérou, jež sám napsal, produkoval nebo se na nich podílel coby interpret. S doprovodnou kapelou, kterou pro tuto příležitost sestavil Ivanův dlouholetý spoluhráč kytarista Jan Ponocný, vystoupí špička tuzemské hudební scény. Prvními zveřejněnými jmény vystupujících jsou Aneta Langerová, Ivan Hlas a Lenny.

„V roce 2020 jsme Ivanovi chystali velké vystoupení, jenže v únoru zemřel. Tehdy jsme se spontánně dohodli s jeho ženou Cindy Hudson Kral, že uspořádáme na jeho počest koncert. Dodnes mu ho dlužíme a jsem rád, že teď tento dluh splatíme společně s celou řadou muzikantů a spolupracovníků, se kterými Ivan hrál a tvořil,“ říká za pořadatele David Gaydečka z festivalu Metronome Prague.

Hity včetně Dancing Barefoot, Bang Bang, Pumping for Jill, Because the Night, Mám svůj stín nebo Winner Takes All a řadu dalších odzpívají téměř dvě desítky interpretů. Známé melodie a riffy v novém podání doplní vzpomínky Králových slavných hudebních souputníků a spolupracovníků ze světové i tuzemské scény.

Koncertní poctou Forever Král vyvrcholí týden akcí zasvěcených Ivanu Královi. Ten zahájí 7. 9. od 14.00 hodin debata o vztazích na česko‑americké hudební scéně v knihovně americké ambasády, již bude moderovat publicista Ondřej Konrád. O den později od 18.00 hodin se přátelé a fanoušci mohou přijít s Ivanem Králem rozloučit na zádušní mši do Týnského chrámu.

Ivan Král Ivan Král je český hudebník, který proslul jako baskytarista skupiny Patti Smith Group v sedmdesátých letech 20. století. Byl také jedním z režisérů dokumentárního filmu The Blank Generation z roku 1976 a byl nominován na...

Aneta Langerová Aneta Langerová je česká zpěvačka. V červnu 2004 zvítězila v prvním ročníku soutěže Česko hledá SuperStar a díky tomu vydala v září téhož roku album Spousta andělů. Vystudovala obchodní akademii v Praze. V letech 2005 a 2006...

Ivan Hlas Ivan Hlas (* 10. května 1954 Praha) je známý český písničkář a hudebník, který se proslavil především písněmi k filmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu.